Homem de 45 anos morre num despiste de automóvel em Elvas

Hoje às 01:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 45 anos morreu no sábado na sequência do despiste do automóvel que conduzia, na Estrada Nacional 372, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o homem, que era o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde veio a falecer.

A fonte da GNR indicou ainda que a vítima mortal residia em Elvas.

O alerta para o acidente, que ocorreu na estrada entre Vila Fernando e Elvas, foi dado às 19:17, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram operacionais e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Elvas, além da GNR e da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas.