Homem morre em despiste de automóvel em Elvas

Um homem de 51 anos morreu, esta terça-feira, ao despistar o automóvel que conduzia, na Estrada Nacional 246, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.

Segundo fonte da GNR, o homem, o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi assistido no local do acidente, na estrada entre Elvas e São Vicente, e depois transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde morreu.

A fonte da GNR indicou ainda que a vítima residia no concelho de Elvas.

O alerta para o acidente, que obrigou ao corte temporário da estrada, foi dado às 09.42 horas, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram operacionais e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Elvas, além da GNR e da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas.