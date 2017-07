Gavião quer apoios do Governo devido a fogo no concelho

Hoje às 16:09, atualizado às 16:12 Facebook

O presidente da Câmara de Gavião, José Pio (PS), exigiu ao Governo que o seu concelho seja "equiparado", em termos de apoios, a todos os outros que foram fustigados pela "catástrofe dos incêndios".

"O Governo vai ter de dar, mais do que uma palavra, um gesto para nos equiparar a todos os concelhos que foram atingidos pela catástrofe dos incêndios", disse à agência Lusa o autarca socialista de Gavião, no distrito de Portalegre, onde as chamas destruíram "cerca de 80%" da área da freguesia de Belver.

O fogo em Belver deflagrou na tarde de terça-feira, no local de Ribeira de Eiras, e foi dominado e entrou em fase de resolução esta sexta-feira de madrugada, não tendo causado danos pessoais, nem destruído habitações, apesar de vários aglomerados populacionais terem sido evacuados, num total de 120 pessoas retiradas de casas.

A freguesia de Belver tem sete mil hectares e arderam cinco mil

Segundo o presidente do município de Gavião, a freguesia de Belver foi atingida por uma "catástrofe", que "vai levar anos a recuperar".

"A freguesia de Belver tem sete mil hectares e arderam cinco mil", relatou José Pio, destacando a destruição de pinhal e eucaliptal.

O autarca fez questão de enaltecer o trabalho feito pelos bombeiros e pelos serviços de Proteção Civil, congratulando-se por não se terem registado vítimas.