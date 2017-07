Bombeiros espanhóis saem de Mação e combatem chamas em Nisa

JN Ontem às 21:46 Facebook

Mais de cem bombeiros espanhóis que estavam a combater o incêndio de Mação chegaram, esta quinta-feira à noite, a Nisa, para continuar a apoiar as forças portuguesas.

No total, são 113 homens e 27 viaturas que vão ajudar os bombeiros portugueses a travar as chamas no incêndio que mais preocupa a Proteção Civil esta quinta-feira.

Em conferência de imprensa, a adjunta de operações da ANPC Patrícia Gaspar disse que desde a meia-noite foram registadas 96 ocorrências de incêndios florestais, seis das quais eram consideradas importantes às 19 horas.

"Destes incêndios que temos em curso, destacaria neste momento o incêndio de Nisa, mais concretamente em Albarrol, por ser aquele onde neste momento centramos uma maior atenção, sobretudo devido ao comportamento e à intensidade que este incêndio tem demonstrado sobretudo durante a tarde", destacou.