Fogo em Nisa e Gavião em fase de resolução

Os incêndios que lavram em Albarrol, no concelho de Nisa, e Belver, de Gavião, entraram esta sexta-feira de madrugada em fase de resolução, mantendo-se ainda por dominar no distrito de Portalegre o fogo em Portas do Rodão.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio em Albarrol, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, que levou à retirada de pessoas de várias aldeias, entrou em fase de resolução às 06.11 horas.

Também o incêndio em Ribeira de Eiras, freguesia de Belver, concelho do Gavião, no distrito de Portalegre entrou em fase de resolução às 05.30 horas, segundo fonte da Proteção Civil.

Este incêndio, que começou às 20.49 horas de quarta-feira, mobilizava 309 operacionais, com o apoio de 97 veículos, às sete horas.

Na noite de quinta-feira, a presidente da câmara de Nisa, Idalina Trindade, informou que uma unidade militar espanhola de emergência, com 158 operacionais, iria reforçar o combate ao incêndio durante a madrugada.

O incêndio em Ribeira de Eiras tinha tido início às 16.18 horas de quarta-feira.

Este incêndio mobilizava, às sete horas, 201 operacionais, com o auxílio de 49 veículos.

Por dominar continua o incêndio que deflagrou às 21.34 horas de quarta-feira na localidade Portas do Rodão, freguesia de Santana, concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

Às sete horas, este incêndio, com duas frentes ativas, mobilizava 155 operacionais, com o apoio de 45 meios terrestres.

O incêndio em Mangualde, no distrito de Viseu, que lavra desde quarta-feira, foi dominado esta madrugada, e o de Barreiras, agora designado como Miuzela, na Guarda, foi extinto, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Pelas sete horas estavam ainda na localidade de Abrunhosa do Mato, concelho de Mangualde, 204 operacionais, apoiados por 64 meios terrestres.