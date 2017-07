Aldeia de Falagueira, em Nisa, volta a ser evacuada

Hoje às 16:39, atualizado às 17:34 Facebook

A aldeia de Falagueira, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, voltou ser evacuada esta quinta-feira, devido à ameaça dos incêndios que lavram na zona, disse à agência Lusa fonte do município.

As pessoas voltaram a ser retiradas de Falagueira, uma aldeia da freguesia de S. Matias, pouco depois das 16.30 horas, e transportadas num autocarro da câmara municipal para o pavilhão desportivo da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos professor Mendes dos Remédios, na vila de Nisa.

Além de Falagueira, tinham sido evacuadas, por precaução, na quarta-feira à noite, as povoações de Vila Flor, Amieira do Tejo e Albarrol, devido às várias frentes de fogo, tendo as cerca de 100 pessoas regressado hoje de manhã às suas casas.

No concelho de Nisa, onde foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, continuavam hoje à tarde a lavrar dois incêndios, cada um com duas frentes, que mobilizam mais de 450 operacionais, com o apoio de 137 viaturas e dez meios aéreos.

Um dos fogos teve origem no de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, que passou na terça-feira à noite o rio Tejo e chegou ao concelho vizinho de Nisa, através do monumento natural das Portas de Ródão.

O alerta deste incêndio no concelho de Nisa foi dado às 21.34 horas de terça-feira, nas Portas do Ródão, freguesia de Santana.

Na quarta-feira à tarde, também o fogo de Mação, no distrito de Santarém, se propagou ao concelho de Nisa, começando por Albarrol, na zona de Arez e Amieira do Tejo, tendo o alerta sido dado às 20.49 horas.