Jovem de 20 anos morreu atropelada pelo namorado

Uma rapariga de 20 anos foi atropelada mortalmente pelo namorado, esta sexta-feira, cerca das 19.40 horas, em Vila Meã, Amarante.

A vítima, residente na rua do Outeiro, local onde ocorreu o acidente, foi apanhada numa manobra de marcha atrás de uma carrinha ligeira de mercadorias conduzida pelo namorado.

A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação primeiro pelos socorristas dos bombeiros voluntários de Vila Meã e, posteriormente, pela equipa de emergência médica do Vale do Sousa, mas os esforços foram em vão. O óbito acabaria por ser declarado no local.

O corpo foi levado pelos bombeiros de Vila Meã para a delegação do Instituto Nacional de Medicina Legal, em Penafiel.

O condutor em estado de choque acabaria, mais tarde, por ser identificado pela GNR de Vila Meã entretanto chamada ao local para tomar conta da ocorrência.