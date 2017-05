Mulher colhida por comboio na Linha do Douro

António Orlando Hoje às 21:14 Facebook

A circulação na Linha do Douro esteve, esta sexta-feira, interrompida em Vila Meã, Amarante, durante duas horas para trabalhos de remoção do corpo de uma mulher.

A vitima de meia idade, natural de Vila Meã, foi colhida na proximidade de uma passagem de nível, a escassos metros da estação local, por um comboio regional que circulava no sentido Marco de Canaveses- Caíde (Lousada).

O alerta do atropelamento foi dado por volta das 16 horas.

O corpo foi levado para a delegação em Penafiel do Instituto Nacional de Medicina Legal.

No local estiveram meios dos Bombeiros e GNR de Vila Meã e INEM através da Viatura de Emergência Médica do Vale do Sousa.