Foi comprar livros para os filhos e ganhou 100 mil euros na raspadinha

António Orlando Hoje às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher residente em Baião raspou, esta quarta-feira, um prémio de 100 mil euros na lotaria instantânea da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa comprada na Papelaria Sandra, em Baião.

Na mesma papelaria, há um ano e cinco dias, a 5 de maio, no espaço de duas horas 40 mil euros foram raspados dois prémios de 20 mil euros. Segundo os proprietários "não há dia nenhum que não entreguemos um prémio".

O momento de sorte aconteceu na tarde desta terça-feira, 10 de abril, e foi presenciado por João Monteiro, filho dos proprietários da papelaria. "A senhora estava num misto de euforia e suspense. Ela quase nem falava. Ficou incrédula e só perguntava se era mesmo verdade", disse

A mulher, residente em Baião, entrou na papelaria com o objetivo de comprar alguns livros escolares para os filhos, que frequentam o 1.º ciclo, e acabou por pedir uma raspadinha de 5 euros já quase no final da compra. Ao raspar percebeu que a raspadinha indicava um prémio elevado.

Um dia inesquecível com proveito também para a papelaria que não tem mãos a medir com as pessoas que se dirigem o seu estabelecimento à procura de sorte idêntica.