Dois feridos graves em despiste de carro de alta cilindrada

Dois homens, ambos com 58 anos, ficaram gravemente feridos na sequência de um acidente que ocorreu, na noite de sábado, em Margaride, Felgueiras.

O acidente aconteceu sábado pelas 21.50 horas, no lugar de Padroso, na freguesia de Margaride.

As vítimas seguiam num veículo BMW de alta cilindrada que se despistou e foi embater num outro carro que estava estacionado. Durante o trajeto que percorreu descontrolado, o automóvel também embateu um poste de eletricidade antes de ficar imobilizado contra uma árvore.

A violência do acidente fez com que os dois homens que seguiam no carro tivessem de ser desencarcerados pelos Bombeiros de Felgueiras, que mobilizaram 13 elementos para o local.

Os feridos, residentes em Felgueiras e Guimarães, foram assistidos pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR e um piquete da EDP, que repôs a ligação elétrica, também estiveram o local.