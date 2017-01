Mulher atropelada numa passadeira em Felgueiras

Hoje às 20:44, atualizado às 20:45 Facebook

Uma mulher de 59 anos ficou, esta quinta-feira, ferida com gravidade em Caramos, Felgueiras, ao ser atropelada por uma viatura quando atravessava uma passadeira para peões da EN101.

Segundo a corporação dos Bombeiros da Lixa, a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico e uma fratura numa perna e foi transportada de ambulância para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta para o acidente ocorreu às 17.10 horas.

No local (estrada Lixa-Felgueiras) estiveram os bombeiros da Lixa e a viatura de emergência médica do Vale do Sousa.