Mulher morre atropelada em Felgueiras

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:24, atualizado às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 74 anos morreu na sequência de um atropelamento, ocorrido, na manhã desta quinta-feira, em Felgueiras.

Maria Aurora Sampaio Silva, residente em Pombeiro de Ribavizela, também no concelho felgueirense, ainda foi transportada para o Hospital São João, no Porto, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu minutos depois das 9 horas, após a septuagenária ter saído do Hospital Agostinho Ribeiro, situado no centro da cidade de Felgueiras. Maria Aurora Silva caminhava na Avenida Dr. Magalhães Lemos e tentou atravessar aquela via. Porém, logo no início da travessia, foi colhida por um automóvel.

O embate não terá sido muito violento, mas a queda provocada pelo choque contra o carro fez com que a vítima entrasse em paragem cardiorrespiratória. Situação que os bombeiros de Felgueiras, entretanto acionados, conseguiram, já com a ajuda da equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães, reverter. A mulher foi, posteriormente, estabilizada e encaminhada para o Hospital São João, onde acabaria, já ao início da tarde, por morrer.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.