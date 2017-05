Pedro Araújo já não é o candidato do PS à Câmara de Felgueiras

Roberto Bessa Hoje às 16:51 Facebook

Já se falava na possibilidade de Pedro Araújo deixar de ser o candidato do PS à Câmara de Felgueiras, há alguns dias. Desentendimentos relativamente à equipa que deveria acompanhar o atual diretor da Escola Secundária de Felgueiras apontavam para o fim de um acordo, anunciado em fevereiro passado.

Só na noite de quinta-feira, após uma reunião da Comissão Política Concelhia, é que o divórcio foi confirmado. "O PS de Felgueiras decidiu revogar a decisão referente ao candidato à Câmara Municipal de Felgueiras, previamente acertada com o próprio, por entender não estarem reunidas as condições para a vitória eleitoral", anunciou a estrutura socialista.

Em comunicado, o PS Felgueiras não revela outras razões para o fim de um projeto que seria liderado pelo professor recrutado ao Primeiro Movimento Independente de Cidadãos.

"Contrariamente às notícias e boatos que vêm sendo criados por um partido nosso adversário, com o único e exclusivo interesse de desviar o foco das suas divisões internas e de um mandato que se resume... a nada, o PS terá o seu candidato, porque em Felgueiras temos gente de valor que nos levará à vitória eleitoral em outubro! A nossa principal preocupação é corresponder aos anseios de mudança dos felgueirenses! Para isso, no tempo certo, teremos um rosto com o qual Felgueiras se identificará e confiará os seus destinos", avançam, somente, os socialistas.

Depois desta tomada de posição, Pedro Araújo ainda não acrescentou pormenores ao comunicado emitido pelo próprio na última quarta-feira. Nessa altura, o diretor da Escola Secundária de Felgueiras garantiu que, apesar dos rumores, continuava a ser o candidato do PS à Autarquia felgueirense. "E só deixarei de o ser se e quando os órgãos próprios do partido, concelhios e distritais, que aprovaram o meu nome como candidato, reunirem e tomarem uma decisão contrária àquela que todos conhecemos até esta data", acrescentou.

Pedro Araújo também lembrou os elogios dos socialistas ao seu percurso e garantiu que estava "a reunir uma equipa de grande qualidade, de gente capaz e com provas dadas, que todos conhecem e que irá assegurar a implementação na íntegra do Projeto de Desenvolvimento para Felgueiras". "Apelo a todos os felgueirenses que não se deixem distrair por questões menores e que se concentrem no essencial: há uma necessidade absoluta de mudança no nosso concelho e eu garanto que a 1 outubro todos aqueles que quiserem essa mudança vão ter uma alternativa séria e credível para votar", finalizou.