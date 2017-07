Nove corporações combateram fogo na Foz do Sousa

Hoje às 19:21, atualizado às 19:24 Facebook

Nove corporações de bombeiros estiveram envolvidas no combate a um fogo florestal na Foz do Sousa, Gondomar, na tarde deste sábado. O fumo chegou perto de um empreendimento turístico, tendo os hóspedes abandonado o local momentaneamente.

O alerta foi dado pelas 15.30 horas. Segundo José Alves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Valbom, o incêndio começou junto da Estrada Nacional 108 e evoluiu para Norte, tendo consumido uma zona de mato misto e uma outra de eucaliptal. Entrou em fase de rescaldo pouco depois das 18 horas.

Apesar de as chamas não terem chegado junto do empreendimento de turismo rural Tapada de S. Domingos, os hóspedes que na altura se encontravam no local decidiram sair, devido ao fumo, tendo regressado pouco depois.

De acordo com o mesmo responsável, a principal preocupação foi não deixar o incêndio chegar perto de um gasoduto que abastece a central de ciclo combinado da Tapada do Outeiro.

Auxiliados por 12 viaturas e um meio aéreo, estiveram envolvidos nas operações 62 homens, das seguintes corporações de voluntários: Valbom, Gondomar, S. Pedro da Cova, Areosa, Crestuma, S. Mamede de Infesta, Porto, Matosinhos/Leça e Avintes.