Dois jovens feridos em acidente seguido de capotamento de carro

Dois jovens ficaram feridos na sequência de um acidente seguido de capotamento, ao início da tarde desta terça-feira, em Nevogilde, Lousada.

O acidente aconteceu quando um dos carros embateu no automóvel que seguia à sua frente. A viatura circulou vários metros descontrolada, embatendo em dois carros parados junto a um restaurante, e depois capotou.

O acidente causou ferimentos em dois jovens, de 24 e 26 anos, que foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O alerta chegou aos Bombeiros de Lousada perto das 13 horas e dava conta de um acidente com vítimas encarceradas, na reta de Sequeiros, em Nevogilde.

"Quando chegámos ao local não havia ninguém no interior das viaturas. Dois homens foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos ligeiros", descreve Roberto Costa, adjunto do comando da corporação lousadense.

Devido a este sinistro, a estrada que liga Lousada a Paredes esteve cortada à circulação automóvel.

Para o local foram mobilizadas três ambulâncias e um carro de desencarceramento dos Bombeiros de Lousada. Também a viatura médica de emergência e reanimação foi acionada.