Acidente no túnel de Águas Santas congestiona A4

Dora Mota Hoje às 11:43, atualizado às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre três viaturas, no túnel de Águas Santas, na A4, congestionou esta terça-feira o trânsito no sentido Amarante - Porto, pouco depois das portagens de Ermesinde.

A colisão entre três viaturas, ocorrida esta manhã na A4, no sentido Porto - Amarante, levou ao corte da via esquerda no túnel de Águas Santas, causando grande congestionamento do trânsito em direção ao Porto. O acidente, cuja assistência esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, resultou num ferido ligeiro.

O corte da via naquele troço de grande tráfego tornou a circulação muito lenta, provocando uma fila compacta que começa a formar-se pouco depois das portagens de Ermesinde. Depois do túnel, a circulação pode fazer-se normalmente.