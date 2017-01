Incêndio em prédio na Maia assusta moradores

Carla Soares Hoje às 17:04, atualizado às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio na fachada de um prédio, no centro da Maia, assustou, esta quarta-feira à tarde, os moradores, por recearam que as chamas atingissem as marquises.

As chamas deflagraram na parede lateral de um prédio situado na Rotunda de Brandilhães, perto do Hospital de dia da Maia, por volta das 16.15 horas, tendo sido chamados para o local os bombeiros de Moreira da Maia.

Supõe-se que alguém terá deitado resíduos de lareira no local, pegando fogo às chapas do edifício.

As autoridades estão a averiguar qual terá sido o morador que despejou as brasas no local.