Aterragem de emergência no Porto mobilizou meios de socorro

Um avião com 199 passageiros a bordo e destino ao Reino Unido aterrou de emergência, esta quinta-feira à tarde, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, Porto.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o pedido de auxílio deveu-se à aproximação à pista de um avião com "fumo a bordo". O JN confirmou que houve um incêndio a bordo e que foi controlado pela tripulação.

O alerta registado pelo CDOS às 17.32 horas foi feito pela Central de Socorros do Aeroporto, mas cerca das 18.40 horas a ocorrência estava em fase de "desmobilização", depois de a aterragem ter "decorrido com normalidade".

No local estiveram 29 homens e 12 viaturas das corporações de S. Mamede de Infesta, Leixões, Matosinhos-Leça, Leça do Balio, Vila do Conde, Trofa, Portuenses, Moreira da Maia e Paredes.

A página de acompanhamento de voos FlightRadar aponta que o destino do voo era East Midlands, no Reino Unido, e confirma o "desvio" para o Porto.

Por seu lado, o site do aeroporto de East Midlands remetia para as 19.30 horas a divulgação de mais informações sobre o voo.

Em causa está um A321 da companhia Thomas Cook, que alegou problemas técnicos e requisitou uma aterragem de emergência. O pedido foi prontamente aceite pelo aeroporto, que, como é procedimento normal, acionou o plano de emergência e enviou meios de socorro para pista, caso fossem necessários.

O avião, vindo de Las Palmas, Espanha, e destino a East Midlands, Inglaterra, aterrou sem problemas e os 199 passageiros desembarcaram em segurança.

A companhia aérea irá agora decidir como atuar em relação aos passageiros.

O aparato provocado pelos meios de emergência geraram inquietação no local, chegando-se a temer um grave incêndio na pista, o que, ao contrário das informações iniciais, não se confirmou.