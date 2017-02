Jovem de 16 anos desaparecido na Maia

Hoje às 10:49, atualizado às 11:05 Facebook

Um jovem está desaparecido desde esta terça-feira à tarde, na Maia. Não há certezas quanto aos motivos que poderão ter estado na base do desaparecimento.

Hugo Oliveira, de 16 anos, foi visto pela última vez por volta das 13.30 horas, a entrar para um autocarro que normalmente apanha para ir para casa. Faltou às aulas da tarde, na Escola Secundária da Maia, e não regressou a casa.

Os amigos, que estiveram esta terça-feira com os familiares do jovem, em Gueifães, onde residem, dizem que desentendimentos com a namorada poderão ter espoletado a ocorrência.

A família de Hugo recebeu a informação de que o filho foi visto no centro comercial Maia Jardim, mas as buscas mostraram-se inconclusivas.

O pai do jovem desaparecido, Paulo Oliveira, disse ao JN que apresentou queixa, por volta das 20.30 horas desta terça-feira, na PSP da Maia, que está a tomar conta do caso.

Também à noite, foi à pediatria do Hospital São João, para saber se o seu filho tinha dado entrada nas urgências.

Paulo informou-se junto da rede telefónica assinada pelo filho e sabe que, entre as 19.05 horas e as 19.20 horas, o jovem esteve com os dados móveis do telemóvel ligados. Durante a noite, esteve sempre incontactável.

O pai estranha o sucedido, garantindo que o filho é "um bom aluno" e que "nunca nada do género tinha acontecido."