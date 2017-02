"Volta Hugo, está tudo bem. Só queremos ajudar", diz pai de jovem desaparecido

Augusto Correia Hoje às 12:12, atualizado às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Oliveira só quer abraçar o filho, Hugo, desaparecido desde terça-feira à tarde. "Volta, está tudo bem".

"Volta Hugo, está tudo bem. Só queremos abraçar-te", desabafou Paulo Oliveira, esta sexta-feira de manhã, após uma longa noite de buscas pelo filho, de 16 anos, que está incontactável desde terça-feira à tarde.

Com ajuda de familiares, amigos, anónimos, os pais procuraram Hugo Oliveira até de madrugada, seguindo pistas na Maia, no Porto e em Gaia. "Não vamos desistir, nunca. Mas ele tem de vir até nós", disse Paulo Oliveira.

Cansado de dias de luta, mas com energia para continuar a procurar até onde for preciso, Paulo Oliveira sente que precisa de ajuda do filho. "Tem de ser o Hugo a ajudar-nos, a vir ter connosco", sublinhou.

Segundo as autoridades, muitas vezes a exposição mediática deste tipo de casos cria nos jovens que saem de casa o receio de voltar. Os pais tranquilizam Hugo.

"Ele não tem de ter medo de vir. Estamos cá para o ajudar", garante Paulo Oliveira.

Entre lágrimas e desespero, o coração de Paulo bate com o orgulho de sempre pelo filho. "Falem com amigos, treinadores, com quem quiserem, que todos vos dirão como é um bom miúdo", acrescentou.

Hugo Oliveira, de 16 anos, foi visto pela última vez por volta das 13.30 horas de terça-feira, a entrar para um autocarro que normalmente apanha para ir para casa. Faltou às aulas da tarde, na Escola Secundária da Maia, e já não regressou para junto da família.