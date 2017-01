Descarrilamento interrompe tráfego na linha do Douro

ANTÓNIO ORLANDO Hoje às 14:12, atualizado às 14:53 Facebook

A linha do Douro está cortada à circulação, na zona da Livração, Marco de Canaveses, em virtude do descarrilamento de um comboio que fazia a ligação entre a Régua e o Porto.

O descarrilamento ocorreu à entrada para a plataforma da estação da Livração, cerca das 11.40 horas. Ou seja, a composição férrea circulava em marcha muito reduzida o que terá sido decisivo para a ausência de danos físicos dos ocupantes. Apenas o chefe da estação, em pânico, teve de receber assistência hospitalar.

Ficamos assustados. É natural. A sorte foi que o comboio estava já quase parado

O descarrilamento, de duas carruagens intermédias da composição, "teve início na zona de mudança de agulhas da via única para a via dupla da gare", explicou ao JN, fonte da CP. Erro humano ou deficiência do material poderão ajudar a explicar o acidente. Em curso está já a decorrer um inquérito tendo sido, inclusive, pedidas análises de sangue aos funcionários que aquela hora operavam na estação da Livração. Refira-se que aquele troço já estava em obras de eletrificação.

Como a linha tem apenas uma via, a circulação de comboios entre as estações da Livração e Marco de Canaveses está cortada por tempo indeterminado. A Infraestruturas de Portugal está a fazer o transbordo dos passageiros entre as duas a estações. Os danos na via férrea são avultados ao longo de aproximadamente 700 metros de extensão.

Ouvidos pelo JN, os passageiros que circulavam nas carruagens acidentadas contaram que ouviram "um barulho estranho", como de pedras a bater nos ferros do comboio e sentimos a inclinação da carruagem", segundo Rosa Felisberto.

"Ficamos assustados. É natural. A sorte foi que o comboio estava já quase parado", atalhou Jorge Mesquita, passageiro oriundo da Régua, aflito com as horas porque tinha voo marcado para a Suíça, onde está emigrado. "Já não sei se chego a tempo. Por isso é que fiz barulho para que arranjassem transbordo", explicou.

Pouco depois chegou uma composição vinda do Porto que ali se viu forçada a interromper o percurso e fez o regresso ao ponto de origem com o transbordo dos passageiros que tinham ficado apeados na Livração.