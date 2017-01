Homem que circulava em contramão morreu em colisão frontal

Hoje às 20:06 Facebook

Um homem que circulava em contramão na EN211, em Marco de Canaveses, morreu esta quinta-feira, quando o veículo que conduzia embateu de frente com outro ligeiro.

O acidente aconteceu no sentido Penafiel-Marco de Canaveses, à saída da Ponte de Canaveses.

A vítima mortal tinha 75 anos. O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura de Emergência do Hospital de S. João, do Porto.

A segunda vítima, um ferido ligeiro, do sexo feminino, conduzia o segundo ligeiro, tendo sido transportada para o Hospital de Penafiel.

Nas operações de socorro estiveram nove bombeiros e três viaturas da corporação de Marco de Canaveses. A viatura de Suporte Imediato de Vida de Amarante também acorreu ao local.

O acidente provocou uma fila de trânsito, no sentido Penafiel-Marco de Canaveses, com mais de três quilómetros de extensão.