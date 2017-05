Motard colhido por ligeiro no Marco de Canaveses

António Orlando Ontem às 23:53 Facebook

Um motociclista ficou gravemente ferido, este sábado, ao ser colhido na Variante à EN211 por um ligeiro no cruzamento de Sobretâmega, Marco de Canaveses.

A vítima, com cerca de 40 anos, foi encaminhada para a urgência do Hospital S. João, Porto, depois de ser assistida pela equipa da Viatura Medica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e pelo posto local do INEM.

O acidente ocorreu cerca das 21.30 horas quando o motociclista, que seguia no sentido Marco - Penafiel, fazia a mudança de direção, tomando a rota do centro da freguesia de Sobretâmega.

Acabaria por ser "apanhado" na faixa contrária por um Fiat Punto que descia em direção ao Marco de Canaveses. O ligeiro de passageiros ficou amolgado na parte direita da dianteira.

À hora do acidente, o piso estaria escorregadio pela chuva que tem caído na zona ao longo deste sábado.

A zona é uma reta com uma descida acentuada no sentido Penafiel-Marco de Canaveses, o sentido em que circulava o ligeiro envolvido neste acidente. No final da reta, existe um cruzamento que se tem revelado fatal para muitos automobilistas que ali já se viram envolvidos em acidentes de elevada gravidade.

Refira-se que o acidente deste sábado é o segundo acidente grave no espaço de dois dias nesta via rápida que liga o Marco às A4/A11.

Este sábado, o Hospital S. João declarou a morte de Cláudio Silva, 20 anos, de Baião, vítima de acidente na passada quinta-feira, dois quilómetros à frente, na freguesia de Constance.