Veículo em despiste galgou muro e derrubou chaminé

Um octogenário ficou gravemente ferido na sequência de um despiste aparatoso que ocorreu pelas 16 horas desta terça-feira, na rua Rainha Dona Mafalda, Marco de Canaveses.

Por razões desconhecidas, a viatura entrou em despiste no sentido descendente (bastante acentuado) do arruamento, galgou um muro, derrubou a chaminé de um restaurante, passou por cima de um carro que estava estacionado no parque desse restaurante, transpôs um gradeamento de proteção sobre a EN211 e caiu de rodas para o ar na via.

Por "milagre", a "espetacular" queda não atingiu nenhuma viatura em circulação na via, que é a única entrada na cidade para quem vem, por exemplo, do Porto via A4.

A vítima, Luís Queirós Silva, escapou com vida embora o seu estado de saúde avaliado no local fosse muito preocupante.

Os bombeiros voluntários do Marco de Canaveses tiveram de recorrer a material de desencarceramento para que os socorristas da VMER pudessem prestar socorro à vítima. O idoso, morador nas redondezas, acabaria por ser levado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento médico do INEM.