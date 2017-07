Acidente com duas motos faz um ferido grave

Carla Soares Hoje às 15:23, atualizado às 15:25 Facebook

Um acidente ocorrido este domingo entre duas motos em S. Mamede Infesta, Matosinhos, deixou em estado grave um homem de 32 anos e o outro condutor com ferimentos ligeiros.

Tudo aconteceu às 12.49 horas quando, ainda por razões desconhecidas, os dois motociclistas chocaram no cruzamento entre a Rua da Arroteia e a Rua Padre Costa, já na fronteira com Pedrouços (concelho da Maia), disseram ao JN os bombeiros de S. Mamede Infesta.

O homem de 32 anos que conduzia uma moto da Pizza Hut sofreu vários traumatismos, com fraturas na cabeça, disseram também os bombeiros, que transportaram a vítima em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto.

O condutor da Vespa também envolvida no acidente, com cerca de 40 anos, foi assistido pelo INEM e depois transportado para o Hospital de Santo António com ferimentos ligeiros, segundo a informação dos bombeiros. A PSP também esteve no local.