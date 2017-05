Candidato PSD em Matosinhos passa para Distrital após chumbo do plenário

Carla Soares Hoje às 12:09, atualizado às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O plenário do PSD/Matosinhos chumbou, quinta-feira à noite, Joaquim Jorge como candidato à Câmara e apelou à Distrital para avocar o processo, o que poderá acontecer segunda-feira.

No plenário de militantes desta quinta-feira, foi primeiro votado um parecer da iniciativa da Comissão Política Concelhia do PSD para que Joaquim Jorge seja o candidato à Câmara nas próximas autárquicas. O documento foi chumbado por larga maioria, segundo disseram ao JN fontes locais e distritais.

No encontro, foi também colocada à votação uma moção por parte de um militante que repudia o modo como o processo foi conduzido localmente, em forma de censura à Comissão Política Concelhia, considerando que esta não tem condições de conduzir o processo eleitoral autárquico e apelando à Distrital do PSD/Porto para que avoque o processo de Matosinhos. Esta moção foi aprovada por larga maioria.

Um cenário de avocação por parte da Distrital já está há muito em cima da mesa e, com esta decisão do plenário, é possível que esta medida seja já discutida e aprovada no início da próxima semana, abrindo caminho para que o PSD/Porto avance com outro candidato.