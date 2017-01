Erro técnico origina evacuação do Mar Shopping

JN Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um erro técnico levou ao desencadear de uma operação de evacuação do Mar Shopping, em Leça da Palmeira, Matosinhos, na tarde desta sexta-feira.

Um erro técnico levou a que nas instalações sonoras do centro comercial começasse a passar a mensagem de evacuação. Lojistas e clientes começaram então a sair do shopping, cumprindo as indicações.

Os responsáveis do shopping aperceberam-se entretanto da situação e procuraram resolver o problema. Assim, nas instalações sonoras passou a mensagem de que, afinal, tudo não tinha passado de um engano, provocado por um erro técnico, cujas causas estão agora a ser averiguadas.

As autoridades e os meios de socorro acabaram por não ser chamados ao local, uma vez que não houve qualquer incidente.