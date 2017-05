Senhor de Matosinhos vai ter fogo de artifício lançado por drones

MARTA NEVES, M.N., A.T.M. Hoje às 00:50 Facebook

Espetáculo pirotécnico exibido no dia três de junho vai durar 20 minutos e contará com inovação tecnológica.

Desta sexta-feira a uma semana, arranca a festa maior do Senhor de Matosinhos. Serão 31 dias de pura animação, onde só para o fogo de artifício - agendado para dia três de junho, o fim de semana "forte" da romaria - serão gastos 50 mil euros dos 250 mil do orçamento global. A animação que deixará todos de olhos postos no céu durante 20 minutos (novamente a cargo da Macedo"s Pirotecnia, empresa da Lixa), vai chamar-se "Sublime" e conta este ano com uma inovação: antes do "remate final" dos foguetes, sairá também fogo de artifício de quatro drones que vão estar a cerca de 40 metros de altura. À exceção destes aparelhos, que vão estar a sobrevoar a rotunda, em frente à estação de metro do Senhor de Matosinhos, o rebentamento dos foguetes (10 550 disparos por minuto) vão acontecer dentro do Porto de Leixões.

