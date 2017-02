Inês Monteiro, de Matosinhos, desaparecida há uma semana

JN Hoje às 20:10, atualizado às 20:23 Facebook

Inês Oliveira Silva Monteiro, de 16 anos e moradora em Lavra, Matosinhos, saiu de casa no dia 11 e não voltou a ser vista pela família. Os pais já alertaram as autoridades.

Desde essa data, as únicas informações sobre Inês Monteiro chegaram pelo Instagram e através de amigos, mas também este contacto foi quebrado. A mãe, Cristina Monteiro, apela ao regresso da filha a casa, garantindo que "será bem recebida".

Segundo Cristina Monteiro, a filha Inês, estudante na Escola Profissional do Perpétuo Socorro, no Marquês, no Porto, "fez um saco no dia 11 e saiu de casa às 21 horas, seguindo num autocarro da Resende, sem dar tempo a que a família a demovesse dessa saída".

A polícia foi avisada e os familiares, incluindo duas irmãs, estão apreensivos. "Apelo a que volte para casa. Estamos aqui para ouvir e apoiar. Toda a gente está preocupada. Queremos que ela regresse", diz a mãe, Cristina Monteiro, ansiosa por ter a filha de volta ao lar.

Também com 16 anos, mas de Gueifães, Maia, encontra-se desaparecido outro adolescente, Hugo Oliveira, que está sem dar notícias desde o dia 7.