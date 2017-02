Mulher atropelada pelo metro na Senhora da Hora ferida com gravidade

Hoje às 09:15, atualizado às 10:03 Facebook

Uma mulher foi atropelada pelo metro, esta sexta-feira de manhã, na Senhora da Hora. A circulação esteve cortada nos dois sentidos e foi retomada cerca das 9.50 horas.

O acidente ocorreu cerca das 9 horas da manhã desta sexta-feira, na avenida Fabril do Norte, junto à estação da Senhora da Hora.

Segundo foi possível apurar, a mulher estaria a atravessar a linha do metro. Esperou que passasse uma composição que seguia em direção ao Porto, mas não se apercebeu de que vinha outra em sentido contrário.

"O impacto foi forte", disse ao JN fonte da Metro do Porto. A mulher, com cerca de 30 anos, ficou ferida com gravidade.

Os Bombeiros da Senhora da Hora deslocaram para o local sete operacionais, apoiados por um carro de desencarceramento e uma ambulância.

A mulher foi transportada ao hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A circulação esteve cortada nos dois sentidos e foi retomada cerca das 9.50 horas.