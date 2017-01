Posto B do Terminal Petroleiro de Leixões já operacional após choque entre navios

Hoje às 11:56, atualizado às 11:57 Facebook

O Posto B do Terminal Petroleiro de Leixões, que estava suspenso desde o acidente entre dois navios ocorrido dia 16, já está operacional.

Em comunicado, a administração portuária destaca que "só a importante cooperação da Galp, em articulação com os serviços da APDL, permitiram repor em tão curto espaço de tempo a operacionalidade do posto B do terminal petroleiro, nas mais elevadas condições de segurança com que normalmente opera".

Segundo adianta, "o Posto B recebeu ontem [segunda-feira] o primeiro navio, tendo a operação de carga decorrido dentro da normalidade, assegurando-se assim a continuidade de resposta aos navios que se destinam aquele terminal".

Na madrugada de 16 de janeiro uma "avaria no leme" do navio cargueiro 'Erasmos' levou-o a embater contra o navio petroleiro 'Blue Emerald', que estava atracado no posto B do Terminal Petroleiro de Leixões, tendo este último sofrido "danos ao nível do casario".

Segundo salienta a APDL, do acidente -- cuja ocorrência só foi tornada pública no dia 25, pelo Jornal de Notícias -- "não resultou qualquer derrame, devido ao sistema automático de libertação do navio, nem qualquer vítima".

Nesse dia, a administração portuária de Leixões anunciou ter solicitado a uma entidade externa uma "rigorosa investigação do acidente para apuramento de responsabilidades, mas sobretudo para obter pareceres ou recomendações no sentido de implementar eventuais melhorias nos procedimentos de segurança".