Casal encarcerado após despiste na A4 em Paredes

Um casal ficou ferido na sequência de um acidente ocorrido este domingo à tarde no troço da A4 que atravessa o concelho de Paredes.

O carro em que as vítimas seguiam bateu de frente contra o separador central da via e andou vários metros sem controlo, tendo ficado imobilizado apenas depois de ter capotado.

O acidente aconteceu pelas 14.30 horas, quando o carro do casal circulava no sentido Amarante - Porto, perto da portagem de Campo/Gandra.

Homem e mulher, ambos com cerca de 50 anos e de Paredes, tiveram de ser desencarcerados antes de serem transportados para o Hospital São João, no Porto.

"À nossa chegada, as duas vítimas estavam encarceradas e com lesões visíveis ao nível dos membros superiores", descreveu o comandante dos Bombeiros de Baltar. Delfim Cruz acrescentou que as manobras para retirar o casal da viatura prolongaram-se por 30 minutos e que, no final, as vítimas foram assistidas pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo. "Depois, os dois feridos foram transportados para o São João", afirmou.

O acidente encerrou à circulação, durante mais de uma hora, duas das três vias da faixa de rodagem da A4, congestionando o trânsito na A4.