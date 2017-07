Autarca diz que proprietário quer reativar fábrica destruída pelo fogo

Hoje às 14:33, atualizado às 14:34 Facebook

O proprietário da fábrica destruída por um incêndio em Paredes pretende reativar a unidade em "quatro ou cinco meses", revelou o presidente da Câmara de Paredes.

Em declarações à Lusa, Celso Ferreira esclareceu que o empresário do setor do mobiliário está "determinado a reabilitar a empresa o mais rapidamente possível, no prazo de quatro ou cinco meses, naquele ou noutro local" do concelho, ao mesmo tempo que, devido às "muitas encomendas" pretende manter a produção, nem que seja necessário "distribuí-la por vários locais" e "sem [fazer] despedimentos".

"Trata-se de uma excelente empresa, de referência no concelho de Paredes [distrito do Porto], e já coloquei os serviços da Câmara à disposição do empresário para que não seja pela burocracia que a reabilitação da fábrica não se faz o mais rapidamente possível", afirmou o autarca.

Celso Ferreira explicou ter falado com o proprietário da empresa mal teve conhecimento do fogo, que começou pelas 05 horas e destruiu completamente a fábrica de móveis situada na zona industrial de Lordelo, Paredes, tendo recebido a indicação de que existe "seguro para cobrir os prejuízos" e empenho para reabilitar a fábrica "o mais rapidamente possível".

O empresário apontou ao autarca o "prazo de quatro a cinco meses" para voltar a ter a sua unidade de produção de móveis a laborar, "no mesmo local ou noutro", dependendo do que possa ser mais fácil de agilizar.

Os serviços do município foram "colocados à disposição para ultrapassar questões de licenciamento e burocráticas" de forma a não atrasar o processo, esclareceu o autarca.

O presidente da Câmara referiu ainda que, para responder às "muitas encomendas" existentes, o empresário decidiu não interromper a produção. "Vai procurar alternativas, nem que seja a produção distribuída por vários locais", observou.

Um incêndio destruiu "completamente" a fábrica de móveis Ronfe Classic situada na zona industrial de Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto.