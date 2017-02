Homem morreu atropelado por um autocarro

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:35, atualizado às 10:54 Facebook

Um homem, de 57 anos, morreu atropelado por um autocarro, esta segunda-feira de manhã, em Vandoma, no concelho de Paredes.

A GNR ainda está a apurar as causas de um atropelamento que ocorreu cerca das 8.30 horas. Ao que o JN apurou, o homem caminhava pela berma da EN15, junto ao restaurante Chalé, quando foi colhido por um autocarro que circulava em sentido contrário.

O embate foi violento e causou ferimentos muito graves no homem, que ainda foi assistido pelos Bombeiros de Baltar. No entanto, apesar dos esforços dos voluntários, o óbito da vítima foi declarado no local.

Segundo testemunhas ouvidas pelo JN, o homem, foi atropelado num trajeto que percorria, sempre a pé, quase todos os dias.

O autocarro estava fora de serviço e circulava somente com o condutor.