Incêndio destruiu cozinha e desalojou família em Paredes

Um incêndio destruiu, na tarde desta segunda-feira, a cozinha de um apartamento e desalojou uma família. Os danos no prédio situado em Gandra, Paredes, só não foram mais graves devido à rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Baltar.

Segundo o JN apurou, o alerta foi dado já depois das 18 horas, altura em que parte da cozinha já estava a arder. Mesmo assim, os bombeiros conseguiram manter as chamas confinadas a esta divisão do apartamento situado no segundo andar do edifício. "Não foi usada água. O incêndio foi controlado com recurso a extintores", avançou Delfim Cruz, comandante da corporação.

No entanto, o intenso fumo que se fez sentir depressa alastrou às restantes divisões, tornando a casa inabitável. Os quatro elementos da família que ali reside ficam, deste modo, obrigados a passar os próximos dias na habitação de familiares.

O combate a este incêndio envolveu 12 bombeiros, que estiveram apoiados por quatro viaturas.