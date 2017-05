Motociclista morre em colisão com ligeiro em Paredes

Hoje às 10:29, atualizado às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista de 43 anos morreu, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma colisão frontal com um ligeiro de mercadorias, em Astromil, Paredes.

O alerta para a corporação dos Bombeiros de Baltar foi dado às 07.30 horas.

Segundo o comandante daquela corporação, Delfim Cruz, a colisão ocorreu numa estrada municipal.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Baltar e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

O óbito foi declarado no local pela equipa da VMER.

A GNR tomou conta da ocorrência.