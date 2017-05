Mulher morre após despiste de automóvel contra uma árvore

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:03, atualizado às 22:35 Facebook

Uma mulher morreu a sequência de um acidente rodoviário, em Astromil, Paredes. A vítima, com cerca de 70 anos de idade, não resistiu ao embate do carro numa árvore.

O acidente aconteceu pelas 18 horas, quando o Peugeot da família descia a Estrada Nacional 15 (EN15), num local conhecido por Carreiro. Frente à sede da Junta de Freguesia de Astromil, já no final de uma longa curva, a viatura ficou sem controlo e guinou para o lado direito e bateu, de frente, numa árvore existente num pequeno jardim que separa a estrada da Autarquia.

"À nossa chegada estavam quatro pessoas no interior da viatura. Três eram feridos ligeiros, mas uma mulher estava em paragem cardiorrespiratória", descreve Paulo Ferreira, oficial dos Bombeiros de Rebordosa.

Esta vítima, que seguia no banco de trás do automóvel conduzido pela filha, de 38 anos. A equipa da VMER e da SIV de Valongo ainda procedeu a manobras de reanimação, mas sem efeito. O óbito foi declarado no local do acidente.

No carro, guiado pela filha da vítima mortal, seguiam, ainda, o pai, 71 anos, e o marido da condutora, de 43 anos. Sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.