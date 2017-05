Bombeiros mostraram aptidões no Concurso Nacional de Manobras

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:53, atualizado às 16:55 Facebook

Centenas de bombeiros mostraram, este fim de semana, no Concurso Nacional de Manobras, em Penafiel, as aptidões e a destreza que colocam ao serviço das populações todos os dias.

Os Concursos Nacionais de Manobras decorreram, neste fim de semana, no Parque da Cidade de Penafiel e reuniram mais de 700 bombeiros, divididos por 28 equipas, de 18 corporações de bombeiros voluntários e profissionais de todo o país.

Todos tentaram demonstrar destreza e técnica na montagem de material usado diariamente no combate a incêndios.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, Açores, venceram, na classe A masculinos, o Concurso Nacional de Manobras. Já em femininos, as voluntárias de Rebordosa bateram as opositoras.

Na classe B, dirigida a voluntários veteranos, os homens de Paço de Sousa derrotaram os de Ourém e do Marco de Canaveses. "Temos mais quatro anos pela frente para nos classificarmos para o Campeonato da Europa. Para já, vamos, de 9 a 16 de julho, à Áustria representar Portugal, mas lá fora é muito complicado. São muitas equipas e muito poderosas, mas nós estamos lá para as combater", afirmou Albino Moreira, chefe da equipa de Paço de Sousa.

Na competição vocacionada para os bombeiros profissionais, os Sapadores do Porto levaram de vencida, nas classes A e B, os de Lisboa.

Entre as equipas em competição os jovens da Associação Humanitária de Rebordosa venceram, em femininos e masculinos, na classe de cadetes.

"Esta é uma forma lúdica dos bombeiros, todos os dias, treinarem para o exercício da sua missão e, na vertente externa, é uma forma de mostrarmos às comunidades aquilo que somos e aquilo que fazemos. No meio disto, também há o desenvolvimento do espírito de equipa e a promoção da interação entre os elementos que fazem uma missão", referiu, ao JN, o vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. José Miranda também efetuou "um balanço fantástico, quer ao nível dos apoios da Autarquia de Penafiel, que vê nos bombeiros um parceiro que a ajuda a fazer a sua missão", quer "na forma tranquila" como a população acolheu e participou no evento.

Por fim, Miranda garantiu que os bombeiros de Portugal "estão sempre preparados para tudo, sobretudo para os imprevistos". "As populações dormem descansadas, porque confiam em nós", concluiu.