Carro arde na portagem da autoestrada em Penafiel

Um incêndio destruiu, cerca das 11 horas, uma viatura na praça das portagens de Castelões, Penafiel (A4/A11).

O fogo terá tido origem na parte elétrica da viatura conduzida por uma automobilista do Marco de Canaveses, que acabara de passar a portagem.

As chamas foram combatidas num primeiro momento com ajuda de extintores por dois bombeiros do Marco, que iam a passar numa ambulância e depois piquete de intervenção dos bombeiros voluntários de Vila Meã.

Desse modo foi possível evitar que o fogo se propagasse às viaturas estacionadas na baia de descanso da praça da portagem ao lado.

Apesar das operações de combate ao incêndio ocorrem já após a portagem "a única intervenção dos portageiros foi a de pedir a identificação do proprietário do veículo por causa do uso dos extintores", disse, agastado ao JN, o marido da condutora.