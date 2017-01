Colisão entre camião e autocarro condiciona EN106

Hoje às 18:45, atualizado às 19:04 Facebook

O trânsito está condicionado na EN106, na zona de Torre, Penafiel, devido a uma colisão entre dois pesados. O acidente aconteceu pouco depois das 17 horas desta quinta-feira.

A circulação do trânsito está a ser feita de forma alternada, enquanto os veículos não são retirados.

O acidente envolveu um autocarro e um pesado de transporte de matérias perigosas, que seguia sem carga.

O motorista do autocarro ficou ligeiramente ferido e recebeu tratamento no Hospital do Padre Américo, em Penafiel.

O choque deu-se perto das instalações do INATEL, na Torre. Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e o INEM.

A orientar os automobilistas e a operação de remoção dos pesados está o Destacamento de Trânsito da GNR de Penafiel.