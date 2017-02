Festival da Lampreia decorre em Penafiel até 26 de março

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Já está a decorrer o "Festival da Lampreia de Penafiel 2017", evento que permite provar esta iguaria por apenas dez euros.

Este fim de semana, a iniciativa concentra-se na zona ribeirinha de Entre-os-Rios, local onde está instalada uma tenda que acolhe cinco restaurantes. Mas, até 26 de março, o certame estende-se a 12 restaurantes espalhados pelo concelho penafidelense. Nesses espaços de restauração também se encontram as provas a um preço reduzido, mas uma lampreia inteira, suficiente para uma refeição para quatro pessoas, pode chegar aos cem euros. "Este ano não há muitas lampreias", justifica Joaquim Vieira, da "Casa das Lampreias".

Para este empresário do setor da restauração, o "Festival da Lampreia de Penafiel 2017" "é bom" para promover a iguaria e para levar mais clientes aos restaurantes aderentes. A mesma opinião tem o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, que espera que o evento atraia "milhares de visitantes" a Penafiel.

Anteontem, durante a inauguração do evento, que este ano conta com o apoio da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, o autarca também anunciou que foi criada a comissão instaladora da Confraria da Lampreia de Entre-os-Rios. "Esta confraria tem uma missão importante: preservar a lampreia de forma única e especial como é confecionada em Penafiel", salientou.

Na "Casa das lampreias", "Entre-os-Rios Marina", "Taberna Fininha", "Hotel Pensão Aliança", "Quinta da Torre - Inatel", "Mozinho", "O Sousa", "D"Aurora", "O Paladar", "Solar do Souto", "Rocha" e no "Ponte de Pedra a lampreia pode ser degustada com arroz (semelhante ao de cabidela de frango) ou à bordalesa, servida com arroz branco e tostas.