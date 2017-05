Festival de desporto motorizado junta 200 pilotos em Penafiel

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:02 Facebook

O Penafiel Racing Fest, que será o maior festival de desporto motorizado do país, tem várias provas a decorrer no centro da cidade, num único fim de semana.

Para o primeiro dia está marcada uma prova de "superenduro" e segue-se um "trial" urbano de jipes e uma "drag race". No último dia, está garantida uma corrida de motos clássicas de 50cc e um rali de regularidade para carros históricos.

Para completar o programa do Penafiel Racing Fest, marcado para 2, 3 e 4 de junho, será feito um tributo a Joaquim Santos, na forma de um rali de estrada que se estende pelos três dias do evento e tem o nome do penafidelense tetracampeão nacional de ralis.

A organização garantiu, nesta terça-feira, que este será o maior festival de desporto motorizado do país e que espera a presença de 200 pilotos e de mais dois mil membros das equipas em competição. "Será um rodízio de corridas", acrescenta Óscar Coelho, membro de uma estrutura organizativa que conta com a participação de todos os grupos e clubes dedicados aos desportos motorizados existentes no concelho de Penafiel.

Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, destaca outra particularidade do Penafiel Racing Fest: "Todas as provas vão acontecer no centro da cidade". Ou seja, durante três dias as ruas e avenidas penafidelenses, onde o trânsito ficará condicionado, transformar-se-ão em pistas para jipes, carros e motos. "É um evento que requer uma logística complexa, mas o facto de estarem envolvidas muitas coletividades do concelho dá-nos tranquilidade", frisou o autarca.

Presente na apresentação do festival, de entrada gratuita, Joaquim Santos mostrou-se "satisfeito" com "uma homenagem especial". "É, de certa maneira, o reconhecimento de toda a minha carreira", disse.