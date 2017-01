Degradação de escola obriga a transferência de 300 alunos

Joana Almeida Silva e Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:40, atualizado às 14:40 Facebook

As turmas dos sétimo e oitavo anos da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, vão passar a ter aulas noutra escola. A decisão abrange cerca de 300 alunos.

A direção da Escola Secundária Alexandre Herculano esteve, esta sexta-feira, reunida com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares para discutir uma solução para o avançado estado de degradação do edifício, que obrigou à interrupção de aulas.

Até ao final do ano letivo, os cerca de 300 alunos que compõem as turmas dos sétimo e oitavo anos vão passar a ter aulas noutra escola do agrupamento, a Ramalho Ortigão, enquanto 20 turmas, do nono até ao 12º anos, e mais três do ensino noturno, continuam a ter aulas no mesmo edifício, que só será reaberto na próxima quarta-feira. Os horários dos professores também vão ser revistos.

O diretor da escola, Manuel José Lima, explicou que recebeu a garantia por parte da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares de que as obras no edifício ficam concluídas no espaço de três anos e vão ser lançadas no âmbito do programa "Norte 2020".

Polémica chega ao Parlamento

Também esta sexta-feira, o primeiro-ministro disse que há condições para se iniciarem obras em 200 escolas no país, incluindo a Alexandre Herculano, enquanto o Bloco de Esquerda (BE) considerou que se tem "andado devagar demais" em relação aos serviços públicos.

No debate quinzenal, a coordenadora do BE, Catarina Martins, questionou António Costa sobre a resposta que se vai dar à Escola Secundária Alexandre Herculano. "Estamos em condições de arrancar com essas obras que vão abranger 200 escolas em todos o país e uma delas é a Alexandre Herculano", afirmou António Costa, recordando que esta era uma das 39 escolas cujas obras estavam adjudicadas em 2011 "e que foi anulada quando o doutor Pedro Passos Coelho chegou ao Governo".

Contudo, ainda durante debate quinzenal, o PSD fez distribuir um comunicado, onde acusa António Costa de mentir. "O anterior Governo garantiu as condições para a realização da obra, através de fundos comunitários", lê-se no documento, onde se acrescenta que o então Executivo de Direita "reservou seis milhões de euros para as referidas obras", assumindo a Tutela 15% dessa verba.

Segundo os social-democratas, "o Governo de António Costa chantageou os municípios impondo a estes o pagamento de metade do valor que deveria ser o Governo anterior", sendo que "a Câmara Municipal do Porto não aceitou".

"Perante estes facto, o PSD considera que António Costa omitiu a verdade, não assumiu as suas responsabilidades e utilizou o Parlamento para enganar o país, alunos e professores da Escola Alexandre Herculano", conclui.