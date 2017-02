MIGUEL AMORIM Hoje às 00:30 Facebook

Moradores e comerciantes da zona do Bonfim queixam-se da "privatização do espaço público".

Os moradores e os comerciantes do Bonfim, no Porto, estão contra a proliferação de parcómetros na freguesia. Está em marcha um abaixo-assinado, já com cerca de mil assinaturas, "contra a privatização das ruas", para que o assunto seja discutido na próxima Assembleia de Freguesia.

