Uma colisão, à entrada da Ponte da Arrábida, no Porto, entre dois veículos, um pesado de mercadorias e um ligeiro, causou um ferido, esta quinta-feira, ao fim da tarde, que foi transportado para o hospital, segundo fonte da Brigada de Trânsito do Porto.

O ferido é o condutor do veículo ligeiro e o acidente aconteceu no sentido norte/sul. O condutor teve que ser desencarcerado e duas faixas da via ficaram com o trânsito condicionado.