Resolvido acidente na VCI que causou fila de vários quilómetros

Um acidente na VCI, junto ao nó da A3, transformou num inferno a manhã de milhares de pessoas que entram na cidade do Porto pela Ponte do Freixo.

Um acidente entre duas viaturas, às 7.45 horas desta quinta-feira, junto ao nó da A3, na VCI, causou vários quilómetros de fila, no sentido Freixo-Arrábida.

Segundo fonte da PSP, o acidente, entre dois carros, ocorreu na via central da VCI, junto ao nó de acesso à A3 e ficou resolvido cerca das 9.20 horas desta manhã.

Cerca das 8.45 horas a fila passava o nó da EN222, em Avintes, com a A20, via de acesso à Ponte do Freixo, para quem vem da A1.

Vários quilómetros de fila que dificultaram a entrada na cidade no Porto e também os acessos à A3 e à A4.

O choque entre as duas viaturas causou um ferido leve, que foi transportado para o hospital de S. João, no Porto.