Aluna de 17 anos morreu a caminho da escola no Porto

Uma aluna do segundo ano do curso de Turismo do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, no Porto, morreu, esta terça-feira, quando se dirigia para as aulas.

Andreia Soares, de 17 anos, residente no Porto, ia apanhar o autocarro para a escola quando se sentiu mal e caiu na rua, na zona da Boavista. Uma pessoa que se encontrava junto a ela chamou o INEM, que, quando chegou ao local, já encontrou Andreia sem vida.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, no Porto, onde será autopsiado. Suspeita-se de que terá sido um problema cardíaco a causa da morte.

A informação foi confirmada por Alda Lagoa, diretora-adjunta da escola Fontes Pereira de Melo, contrariando informações iniciais de que a aluna teria falecido no interior do estabelecimento de ensino.

"A Andreia era uma ótima aluna e ia começar o estágio em breve num dos melhores hotéis do Porto", disse, consternada.

Uma equipa de psicólogos foi acionada para dar apoio aos alunos que conheciam Andreia e que, segundo a responsável, "são todos muito unidos".

Andreia é filha de Rafael António (DJ Rafa) que, segundo comentários na sua página de Facebook, se encontra em Luanda, Angola, e se preparava para estar com as duas filhas em breve.