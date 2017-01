Álvaro Almeida diz que Câmara do Porto tem esquecido as pessoas

Carla Soares Hoje às 18:08, atualizado às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Álvaro Santos Almeida, que foi aprovado como candidato ao Porto, acusou esta segunda-feira a Câmara de ter esquecido as pessoas e piorado as suas condições de vida nalguns aspetos.

Álvaro Santos Almeida, independente que, conforme noticiou o JN sexta-feira, já foi aprovado pela Concelhia do PSD como cabeça de lista à Autarquia hoje liderada por Rui Moreira, com 15 votos a favor e um contra, acredita ter reunidas as competências necessárias "para mudar uma Câmara que, nos últimos tempos, tem esquecido um pouco as pessoas que vivem na cidade". As suas "condições de vida não melhoraram e, nalguns aspetos, até pioraram", criticou esta segunda-feira à tarde, prometendo "ouvir" os cidadãos.

Ao JN, o economista apadrinhado por Pedro Passos Coelho para enfrentar Rui Moreira nas eleições autárquicas deste ano, começou por reagir à votação da Concelhia. A Distrital vai agora ratificar o nome numa reunião alargada da Comissão Política para posterior homologação pela direção nacional.

"Ninguém tem votos garantidos"

"Sinto-me honrado por o PSD me ter escolhido para encabeçar a candidatura ao Porto e agradeço a confiança que depositaram na minha capacidade para gerir a Câmara da minha cidade", comentou ainda o candidato, que destaca, entre outros aspetos, a sua experiência na gestão da causa pública e "uma tradição de rigor".

Defendendo que "ninguém tem garantidos os votos dos cidadãos" a nove meses das eleições, destaca dos pontos negativos que se agravaram no Porto por exemplo "o trânsito que está cada vez pior" e a atividade económica "para além do turismo, que também tem piorado". A propósito, sublinha que foi "um dos poucos municípios do Norte onde diminuíram as exportações".