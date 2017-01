Andante "demasiado caro" para os utentes

CARLA SOARES Hoje às 00:40 Facebook

Passageiros reclamam transportes públicos mais baratos e criticam penalização de assinaturas com mais zonas.

O aumento nos passes e nos bilhetes do Andante apanhou de surpresa muitos utentes, para quem os transportes públicos na Área Metropolitana do Porto (AMP) já eram suficientemente caros. E alguns defendem que o agravamento dos tarifários deveria ser para todos, queixando-se de que os detentores de assinaturas com mais zonas acabam por ser penalizados, quando os títulos de viagem Z2 não têm acréscimo e as respetivas assinaturas apenas sobem 20 cêntimos.

