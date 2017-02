Carla Soares Hoje às 00:41 Facebook

Estações da CP nas linhas do Marco, Guimarães, Aveiro e Vouga integram este semestre rede intermodal. Em março, entram já seis de Valongo, Maia e Trofa.

A entrada de 39 estações de comboio no Andante, incluindo paragens das linhas do Marco de Canaveses, de Guimarães, de Aveiro e do Vouga, vai beneficiar cerca de 400 mil passageiros por ano, que poderão reunir as viagens num só cartão.

